Текслер уволил своего зама, с чьим именем связан прошлогодний "мусорный коллапс" в Челябинске

26.04.19 12:09

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил с должности своего заместителя Евгения Тефтелева.

Об этом глава региона сообщил в пятницу в своем Instagram.

"Уволил Е.Н.Тефтелева. Для решения новых задач нужны новые люди", - написал А.Текслер.

Е.Тефтелев ранее являлся мэром Челябинска, в ноябре 2018 года написал заявление о досрочной отставке с должности, после чего действовавший на тот момент губернатор области Борис Дубровский назначил его своим заместителем. Е.Тефтелев курировал взаимодействие с муниципалитетами.

Е.Тефтелев был одни из наиболее непопулярных мэров Челябинска, с его именем связан скандальный "мусорный коллапс" осенью прошлого года.