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26.04.19 12:09
Текслер уволил своего зама, с чьим именем связан прошлогодний "мусорный коллапс" в Челябинске
Об этом глава региона сообщил в пятницу в своем Instagram.
"Уволил Е.Н.Тефтелева. Для решения новых задач нужны новые люди", - написал А.Текслер.
Е.Тефтелев ранее являлся мэром Челябинска, в ноябре 2018 года написал заявление о досрочной отставке с должности, после чего действовавший на тот момент губернатор области Борис Дубровский назначил его своим заместителем. Е.Тефтелев курировал взаимодействие с муниципалитетами.
Е.Тефтелев был одни из наиболее непопулярных мэров Челябинска, с его именем связан скандальный "мусорный коллапс" осенью прошлого года.
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