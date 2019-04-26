Полпред Меняйло упрекнул чиновников правительства Хакасии в некомпетентности

26.04.19 12:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Чиновники правительства Хакасии в ситуации конфликта с энергетиками проявили некомпетентность и "подставили" главу республики Валентина Коновалова, считает полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Мы разговариваем на разных языках, в том числе с его подчиненными. В принципе его подчиненные - не специалисты в некоторых вопросах, своими действиями губернатора подставляют, потому что он несет ответственность за все это", - заявил С.Меняйло журналистам в Абакане в пятницу по итогам совещания по проблеме неплатежей предприятий ЖХК за электроэнергию.

Он отметил, что первоочередная задача на сегодня - приостановить рост текущей задолженности перед энергетиками. "С мая начинается подготовка к новому отопительному сезону. С таким состоянием предприятий ЖКХ мы к зиме не подготовимся", - сказал полпред.

При этом он выразил уверенность в том, что проблему накопленных долгов возможно решить, в том числе за счет реструктуризации.

"Эта проблема решаема. Надо понимать проблему, то есть быть специалистом. Если нет таких специалистов - значит, привлечь и организовать работу", - подчеркнул С.Меняйло.

Полпред также призвал не политизировать ситуацию вокруг этой проблемы. "Поверьте мне, никакой политизации процессов нет. С Коноваловым я эти вопросы обсуждал не раз по телефону, но ситуация вылезла в кризис. И вот мы имеем то, что имеем", - сказал он.

В минувший вторник представители ПАО "МРСК Сибири" анонсировали новые ограничения электроэнергии для предприятий ЖХК Хакасии в условиях роста задолженности, однако после вмешательства полпреда отказались от своих планов.

По данным "МРСК Сибири", за пять месяцев работы нового правительства в регионе не был проведен аудит работы предприятий ЖКХ, которые оплачивают всего 40% потребляемой электроэнергии. Энергетики уверены, что если ситуацию не изменить, то только за 12 месяцев текущего года долг Хакасии превысит 1 млрд рублей.

С точки зрения "МРСК Сибири" правительство Хакасии уклоняется от своих обязанностей по решению проблемы неплатежей и возврата долгов коммунальных предприятий.

В свою очередь В.Коновалов заявлял, что республиканские предприятия регулярно рассчитываются за поставленную электроэнергию, а долги накопили предприятия ЖКХ, находящиеся в частных руках. "МРСК Сибири (...) не принимает никаких доводов и предложений с нашей стороны, просто требуя отдать деньги. Считаю поведение энергетиков недопустимым, поскольку вижу в этом не просто нежелание договариваться с властью, а желание поставить под угрозу жизнь более полумиллиона жителей", - сказал ранее В.Коновалов.