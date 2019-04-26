Гордеев требует усилить контроль за подготовкой документов для нацпроекта "Экология"

26.04.19 12:29

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Алексей Гордеев, курирующий нацпроект "Экология", потребовал от ведомств усилить контроль за подготовкой методик расчетов показателей по федеральным проектам, входящим в нацпроект, и утвердить их в ближайшее время.

"При необходимости проектный комитет будет собираться еженедельно по возникающим актуальным вопросам, чтобы исключить возможность срыва сроков исполнения поручений президента и председателя правительства, особенно в части разработки и принятия необходимой нормативно-правовой базы, соответствующих методик и погружения паспортов федеральных и региональных проектов в систему "Электронный бюджет", - заявил вице-премьер на заседании проектного комитета, который контролирует ход реализации нацпроекта "Экология". Его словам приводит пресс-служба.

Всего предстоит утвердить порядка 40 методик.

По информации Минприроды, в настоящее время подготовлены все нормативные правовые акты по доведению денежных лимитов из федерального бюджета до регионов. Кроме того, паспорта 8 из 11 федеральных проектов согласованы и заведены на площадку Минфина в систему "Электронный бюджет". Задержка трех федеральных проектов ("Комплексная система обращения с ТКО", "Чистая вода", "Сохранение озера Байкал") связана с техническими процессами и будет устранена в ближайшее время, отмечается в пресс-релизе.

Нацпроект "Экология" разработан в целях реализации майского указа президента. Он рассчитан проект на 6 лет - до 2024 года. В него включены 11 федеральных проектов по пяти основным направлениям: "Отходы", "Вода", "Воздух", "Технологии", "Биоразнообразие и сохранение лесов".