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26.04.19 12:35

Более 350 студентов станут волонтерами Российской студенческой весны в Перми

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Тренинг "Школа волонтеров" прошел в Перми для студентов, которые будут помогать в проведении финала 27-го Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", сообщает оргкомитет фестиваля.

"Финал "Российской студенческой весны" станет одним из центральных событий добровольческого движения в рамках общероссийской программы поддержки и развития студенческого творчества за последние годы. В оргкомитет фестиваля поступило около 1,3 тыс. заявок, но лишь 370 человек со всей России примут участие в проекте", - говорится в сообщении.

Тренинг проходил на площадке главного корпуса Пермского национального исследовательского политехнического университета. Наставниками школы стали специалисты, которые готовили волонтеров для Универсиады-2013, FIFA-2017, FIFA-2018 и других крупных международных событий.

Во время финала фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет в Перми с 14 по 18 мая, волонтеры будут работать по 10 направлениям, в том числе помогать около 3 тыс. гостей и участников фестиваля решать вопросы проживания, трансфера, информационного сопровождения.

Фестиваль "Российская студенческая весна" проходит с 1993 года. В 2019 фестиваль стал первым творческим проектом федеральной платформы "Россия - срана возможностей". В этом году фестиваль состоится в Перми. Его отборочные этапы проходят в учебных заведениях регионов России, затем в городах, а после этого - на региональном уровне, по итогам которого формируется региональная делегация для участия в "Студенческой весне" на федеральном уровне.

Учредителями фестиваля в 2019 году выступают правительство Пермского края, общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи".

Фестиваль проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, министерства просвещения РФ, министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам молодежи, автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

В 2018 году фестиваль прошел в Ставрополе. В отборочных этапах фестиваля приняли участие более 160 тыс. студентов.

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