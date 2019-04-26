ФСБ: выданный Марокко уроженец Дагестана воевал в Сирии за ИГИЛ

26.04.19 12:37

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Экстрадированный в Россию из Марокко боевик воевал в Сирии на стороне запрещенного в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В июле 2018 года правоохранительными органами Королевства Марокко задержан гражданин России Саламов Рамазан Магомеднуриевич, 1970 г.р., разыскиваемый за участие в деятельности международных террористических организаций. Являясь сторонником МТО "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещено в РФ, - "ИФ"), Р.Саламов осуществлял пропаганду религиозно-экстремистской идеологии среди жителей Республики Дагестан", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, в 2016 году Р.Саламов выехал в Сирию, где примкнул к боевикам ИГИЛ и "участвовал в боевых действиях против правительственных войск".

В начале 2018 года после разгрома на территории Сирии основной части террористических структур Р.Саламов предпринял попытку легализоваться в марокканской Касабланке, уклоняясь от уголовного преследования российских правоохранительных органов, добавили в ФСБ.

"На основании предоставленных доказательств преступной деятельности разыскиваемого компетентными ведомствами Королевства Марокко удовлетворен запрос о его выдаче. 26 апреля 2019 года в сопровождении конвойной группы ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России осуществлена экстрадиция Р.Саламова в Россию. В отношении фигуранта проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - сообщили в ЦОС.

Ранее в пятницу в Генпрокуратуре РФ сообщили, что власти Марокко экстрадировали в Россию члена бандформирований - уроженца Дагестана.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ из Королевства Марокко экстрадирован гражданин России Рамазан Саламов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконных вооруженных формированиях)", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, в 2016 году Р.Саламов "вступил в незаконное вооруженное формирование, сознавая противоправный характер своих действий".

"После того, как стало известно о противоправных действиях злоумышленника, он скрылся от правоохранительных органов. В связи с этим суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Саламов был объявлен в международный розыск", - отметили в ведомстве.

Боевика задержали на территории Марокко, а в августе 2018 года Генеральная прокуратура РФ направила в Минюст этой страны запрос о его выдаче.

Уголовное дело в отношении Р.Саламова находится в производстве следственного управления УМВД по Махачкале.