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Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарное выдаче паспортов жителям Донбасса
   
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Топилин: выдача паспортов жителям Донбасса не должна стать большой нагрузкой на ПФР

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Минтруд России не склонен считать, что введение упрощенного порядка принятия в российское гражданство жителей Луганской и Донецкой областей Украины будет иметь заметные последствия для пенсионной системы РФ.

"Не думаю, что это будет большой нагрузкой", - сказал министр труда Максим Топилин журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Накануне в Пенсионном фонде РФ (ПФР) разъяснили, что жители Донбасса, которые получат в упрощенном порядке российское гражданство, смогут претендовать на российские страховые пенсии по старости только в том случае, если сменят место жительства и переедут в Россию.

"Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются. При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", - сообщили в пресс-службе ПФР.

Там отметили, что в отношениях между Россией и Украиной действует соглашение о пенсионном обеспечении от 13 марта 1992 г., и это соглашение основано на территориальном принципе. Согласно ему, пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живет человек - вне зависимости от того, российский или украинский у него паспорт.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям некоторых территорий Донецкой и Луганской областей Украины получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Глава российского государства подчеркнул, что "вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный вопрос".

Как отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, указ президента РФ об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса даёт им право получить соцподдержку, реализовать свои права на труд, пенсионное обеспечение, медицину.

"Указ стал для людей гуманитарным коридором: он даст жителям возможность получить дополнительные меры социальной поддержки, благодаря ему они смогут реализовать свои права на труд, на образование, пенсионное обеспечение, медицину, свободу передвижения и т. д., закрепленные в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года", - говорится в заявлении Т.Москальковой, распространенном ее пресс-службой в четверг.

Она подчеркнула, что "получение российского гражданства является добровольным решением каждого гражданина и не отменяет гражданства Украины".

"Этим актом Россия не создаёт прецедента. Известно, что отдельным категориям украинских граждан в последние годы активно оформляют гражданство Венгрия и Румыния", - сказала Т.Москвалькова.

По ее мнению, указ "стал гуманитарным актом, которого долгих пять лет ждали жители непризнанных республик".

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