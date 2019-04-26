Пожилые жители Подмосковья смогут бесплатно посещать региональные музеи

26.04.19 13:12

© РИА Новости. Алексей Майшев

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Вход в музеи Московской области с лета 2019 года станет бесплатным для пожилых жителей региона, сообщила министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

"Пожилые люди смогут попасть в музеи Московской области бесплатно по пенсионному удостоверению. Сейчас ведется подготовка документов, и к лету эта программа заработает", - сказала Н.Ширалиева в интервью интернет-порталу правительства Московской области.

Она добавила, что также министерство культуры Подмосковья планирует интегрировать в систему библиотек отдельные программы для людей старшего возраста, в том числе компьютерные и языковые курсы.