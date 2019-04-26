Уровень средней зарплаты в Алтайском крае остается низким - губернатор

26.04.19 14:38

© РИА Новости. Антон Денисов

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Среднемесячная зарплата в Алтайском крае, несмотря на динамику роста, остается самой низкой в Сибири, заявил губернатор региона Виктор Томенко.

"Среднемесячная заработная плата в Алтайском крае составила 25 тыс. 506 рублей по краю. Это означает, что общий фонд сотрудников, которые работают на предприятиях и в организациях, увеличился на 12%. Несмотря на то, что Алтайский край вошел в число первых десяти регионов по динамике роста зарплаты, ее уровень, конечно, продолжает оставаться низким: 81 место в стране и последнее среди регионов Сибири", - сообщил В.Томенко, выступая с ежегодным отчетом о деятельности перед депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания в пятницу.

Он отметил, что с 2019 года региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для работников внебюджетного сектора составляет 13 тыс. рублей без учета районного коэффициента.

"Этот показатель на 15% выше федерального уровня МРОТ. Эта мера должна положительно на зарплате более 130 тыс. работающих", - подчеркнул губернатор.

В.Томенко обратился к депутатам краевого парламента с просьбой поддержать решение о выделении средств на индексацию зарплат работникам бюджетной сферы, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

"Необходимо проиндексировать на темпы роста инфляции оплату труда работников, подпадающих под действия указов президента, и работников, получающих МРОТ. Кроме того, нужно проиндексировать заработную плату муниципальным служащим и муниципальным должностям на 15%. Все решения должны распространяться с 1 января 2019 года. На это потребуется порядка 1,5 млрд рублей", - сказал В.Томенко.

Он отметил, что проекты решений в начале мая правительство края внесет в парламент, а также попросил депутатов поддержать их принятие уже на следующем заседании.

По словам В.Томенко, меры приняты после консультаций с отраслевыми органами исполнительной власти, изучения предложения муниципалитетов и мнения экспертов, профсоюзов.