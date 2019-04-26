Осужденного экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина этапировали в колонию

26.04.19 13:16

© РИА Новости. Алексей Филиппов

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, осужденный за взяточничество и соучастие в похищении человека, отправлен в Кировскую область, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" его адвокат Вадим Богдан.

"По моим данным, в начале этой недели Сорокин был этапирован в Кировскую область, однако пока неизвестно будет ли он именно там отбывать наказание. Его могут распределить в колонию другого региона по решению УФСИН", - сказал защитник.

7 марта Нижегородский районный суд приговорил О.Сорокина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 460 млн рублей. Действия экс-градоначальника квалифицированы по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), также он признан виновным в соучастии в похищении человека (пп. "а", "в", ч. 2 ст. 126 УК РФ) и пособничестве в превышении должностных полномочий.

Вместе с О.Сорокиным в рамках одного процесса осудили бывшего начальника отдела по раскрытию заказных и серийных преступлений против личности ГУВД по Нижегородской области Евгения Воронина и старшего оперуполномоченного этого отдела Роман Маркеева.

Суд признал их виновными в похищении человека (ст. 126 УК РФ) и превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Е.Воронину назначено 5,5 лет, а Р.Маркееву - 5 лет колонии строгого режима. Они также лишены права занимать должности в органах МВД на два года.

Все трое вину не признали.