Сын волгоградского экс-депутата, назвавшего малоимущих "тунеядцами и алкашами", лишен полномочий судьи

26.04.19 13:33

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Квалификационная коллегия судей Волгоградской области в пятницу досрочно прекратила полномочия председателя Клетского районного суда Рашада Набиева в связи с наличием у него гражданства Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в суде.

"Полномочия Р.Набиева прекращены на основании пп. 6 п. 1 ст. 14 Закона о статусе судей (приобретение иностранного гражданства)", - сказал собеседник агентства.

Р.Набиев является сыном экс-депутата Волгоградской областной дума Гасана Набиева, чьи полномочия были прекращены досрочно после того, как парламентарий оскорбил пенсионеров с низким доходом.

Р.Набиев был назначен на должность председателя Клетского районного суда Волгоградской области в феврале 2013 г.

Как сообщалось, 6 марта на внеочередном заседании Волгоградской облдумы, где был рассмотрен и поддержан федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, член фракции "Единая Россия" Г.Набиев позволил себе высказывание о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Депутат заявил, что низкие пенсии получают "тунеядцы и алкаши".

Комиссия "Единой России" по этике 12 марта рассмотрела данный инцидент и рекомендовала исключить Г.Набиева из партии.

13 марта президиум Волгоградского областного политсовета партии "Единая Россия" на заседании единогласно исключил из партии Г.Набиева.

21 марта Волгоградская областная поддержала постановление о досрочном прекращении полномочий парламентария.