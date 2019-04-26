Спрос на отдых в Крыму этим летом вырос на 37% - Ростуризм

26.04.19 13:39

© РИА Новости. Алексей Лебедев

26 апреля. Interfax-Russia.ru - По данным онлайн-сервисов бронирования авиабилетов, спрос на отдых в российских регионах в июне-августе 2019 года увеличился на 10%, в Крыму - на 37%, сообщила в пятницу на заседании координационного совета по развитию туризма при правительстве руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"В соответствии с данными онлайн-систем бронирования, объем продаж авиабилетов на июнь-август 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10%. Важно отметить, что больше половины всех проданных билетов приходится на внутрироссийские поездки, это 60%. На международные - 38%", - рассказала она.

По словам З.Догузовой, с опережением идут Крым, где рост продаж авиабилетов достиг 37% по сравнению с прошлым годом, Краснодарский край, Калининградская область, Республика Карелия, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ставропольский край и другие регионы.

"По сути у нас позитивные тенденции, которые наметились в прошлом году, они сохраняются. Но, безусловно, их надо усиливать. Эксперты прогнозируют, что рост внутреннего и въездного турпотока на 10-15% возможен, если мы будем максимально сосредоточены на развитии и углублении позитивного имиджа нашей страны и внутри, и в мире", - добавила глава Ростуризма.

Но, по ее словам, перед отраслью стоят глобальные задачи по удвоению экспорта туристических услуг и увеличению вклада туризма в ВВП до 5% к 2025 году. "Это и место России в рейтинге туристических направлений Всемирной туристской организации ООН, где мы должны с 15-го на 12-е место подняться. Эти масштабные и глобальные задачи не могут быть решены этими 10-15% роста. Поэтому нам нужен системный подход", - подчеркнула З.Догузова.