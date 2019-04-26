Почти 800 жителей Алтайского края переселят из аварийного жилья в 2019 году

26.04.19 13:53

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 30 аварийных многоквартирных домов расселят в Алтайском крае в 2019 году, заявил губернатор региона Виктор Томенко в рамках ежегодного отчета перед депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания в пятницу.

"В 2019 году в рамках реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда мы должны расселить 788 человек из 35 аварийных многоквартирных домов площадью около 11 тыс. квадратных метров. Также на территории 7 муниципальных образований начнем реализацию еще одной программы, по которой до 1 сентября 2025 года планируется расселить из аварийного жилья 7,4 тыс. человек. В результате, будет расселен весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года", - сказал В.Томенко.

Также он отметил, что масштабной будет и реализация проекта по формированию комфортной городской среды. Благодаря этой программе в регионе будут обустроены 280 общественных и дворовых территорий.

Власти планируют оказать поддержку в приобретении жилья и жителям сельских территорий. Так, за счет удвоения федерального финансирования до более 1 млрд рублей, субсидии на улучшение жилищных условий получат не менее 600 сельским семьям.

"Основной объем социальных выплат в приоритетном порядке получат семьи молодых специалистов АПК, что будет способствовать решению проблемы кадрового обеспечения", - подчеркнул В.Томенко.