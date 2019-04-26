Глава Ростуризма назвала основные задачи развития отрасли на ближайшие годы

26.04.19 14:00

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании координационного совета по развитию туризма при правительстве в пятницу назвала основные задачи развития туристской отрасли на ближайшие годы.

"В ближайшие годы мы сосредоточимся на развитии туристской инфраструктуры в части создания новых точек притяжения как для внутренних, так и для иностранных туристов. Вторая задача - институционализация туристической среды в части снятия барьеров, ограничений. Третья - перезагружать и перезапускать маркетинговую стратегию в части более активного продвижения страны за рубежом. И в этой части как отдельный большой блок - цифровизация туристической отрасли, без которой мы не обойдемся", - сказала она.

Еще одним приоритетом, по словам главы Ростуризма, станет оптимизация туристического продукта по соотношению цена-качество.

Ранее она напомнила, что перед отраслью стоят глобальные задачи по удвоению экспорта туристических услуг и увеличению вклада туризма в ВВП России до 5% к 2025 году.