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26.04.19 14:00
Глава Ростуризма назвала основные задачи развития отрасли на ближайшие годы
"В ближайшие годы мы сосредоточимся на развитии туристской инфраструктуры в части создания новых точек притяжения как для внутренних, так и для иностранных туристов. Вторая задача - институционализация туристической среды в части снятия барьеров, ограничений. Третья - перезагружать и перезапускать маркетинговую стратегию в части более активного продвижения страны за рубежом. И в этой части как отдельный большой блок - цифровизация туристической отрасли, без которой мы не обойдемся", - сказала она.
Еще одним приоритетом, по словам главы Ростуризма, станет оптимизация туристического продукта по соотношению цена-качество.
Ранее она напомнила, что перед отраслью стоят глобальные задачи по удвоению экспорта туристических услуг и увеличению вклада туризма в ВВП России до 5% к 2025 году.
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