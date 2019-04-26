Минэнерго РФ намерено конструктивно решать проблему транзита российской нефти

26.04.19 14:03

© РИА Новости. Евгений Одиноков

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Высокопоставленный представитель министерства энергетики РФ заявил о стремлении решить технические проблемы транзита российской нефти через Белоруссию в конструктивном ключе.

"Мы являемся партнерами уже очень длительный срок и за это время прошли достаточно много сложных моментов. Я уверен, что те технические проблемы, которые сегодня в определенной степени имеют место быть, сегодня будут конструктивным образом разрешены", - заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на переговорах в пятницу в Минске.

Он выразил надежду, что переговоры в Минске помогут в максимально короткие сроки решить проблемы с транзитом нефти.

П.Сорокин подчеркнул, что "мы все являемся потребителями и пользователями единой системы магистральных нефтепроводов, и от этого зависит безопасность энергоснабжения существенной части Европы".

Он напомнил, что к этой встрече сторонами была проведена большая работа. "Анализ полной ситуации и событий, которые произошли, и те меры, которые были предварительно подготовлены и обсуждены во время подготовки к этой встрече, - я надеюсь, что нам удастся сегодня закрепить их на уровне всех четырех делегаций и прийти к быстрому эффективному решению для всех сторон, чтобы в максимально короткие сроки вернуться в нормальное функционирование системы", - сказал П.Сорокин.

В пятницу в Минске начались экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний Беларуси (ОАО "Гомельтранснефть Дружба"), России (ОАО "Транснефть"), Польши (PERN S.A.) и Украины (АО "Укртранснафта").

Стороны намерены обсудить ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превысило в десятки раз предельные значения по стандарту. В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

На следующий день "Гомельтранснефть Дружба" остановила транзит "грязной" российской нефти в Европу после сообщения о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями хлора.

25 апреля Украина сообщила, что приостанавливает транзит российской нефти по нефтепроводу "Мозырь - Броды".