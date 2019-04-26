Грязная нефть: Украина приостановила транзит по "Дружбе"
  
Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарное выдаче паспортов жителям Донбасса
   
Серьезный разговор: Путин и Ким Чен Ын остались довольны прошедшими переговорами
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
26.04.19 14:08

РЖД на летний период назначили более 500 дополнительных поездов дальнего следования

© РИА Новости. Александр Демьянчук
26 апреля Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на летний период 2019 года назначило 530 дополнительных поездов дальнего следования.

"Всего для удовлетворения повышенного спроса на поездки летом будут дополнительно назначены около 530 рейсов поездов в дальнем сообщении. Так, графиком движения поездов на 2019 год предусмотрено курсирование порядка 130 дополнительных летних поездов. Кроме того, на южном направлении, включая Черноморское побережье (Адлер, Анапа, Новороссийск, Кисловодск, Краснодар и др.) холдингом "РЖД" будут назначены еще порядка 400 дополнительных поездов", - говорится в сообщении РЖД.

В настоящее время билеты на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа приобрели уже 1,2 млн пассажиров. Спрос на данные направления превышает аналогичный показатель прошлого года более чем на 20%, отмечает компания.

Для перевозки организованных групп детей на летний сезон РЖД назначили 190 дополнительных рейсов "детских" поездов. Для детских перевозок используются поезда, сформированные из вагонов последних лет постройки, оснащенных системами кондиционирования воздуха, биотуалетами. Поездные бригады состоят из работников, прошедших дополнительное обучение по работе с детьми. В пути следования детям предоставят питание, для этого специально разработаны и согласованы с Роспотребнадзором несколько вариантов детского меню, уточняет компания.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.04.19 14:13
Следствие просит арестовать двух сотрудников ФСБ, задержанных вместе с полковником Черкалиным
.
  26.04.19 13:42
Москву украсили к Пасхе
.
  26.04.19 13:36
Порядка 110 тыс. человек примут участие в массовых акциях 1 мая в Москве
.
  26.04.19 12:30
Скончалась Элина Быстрицкая
.
  26.04.19 11:37
Особняк в Дашкове переулке признан памятником архитектуры
.
  26.04.19 08:27
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Холдинвестбанка
.
  26.04.19 08:25
Писатель Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей болезни
.
  25.04.19 15:49
Собянин открыл сезон городского велопроката в Москве
.
  25.04.19 14:48
Аномальное тепло в Москве второй день подряд бьет рекорд года
.
  25.04.19 13:07
Акимов поручил до 2020 г утвердить новую модель воздушного движения в Московской зоне


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket