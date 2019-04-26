РЖД на летний период назначили более 500 дополнительных поездов дальнего следования

26.04.19 14:08

© РИА Новости. Александр Демьянчук

26 апреля Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на летний период 2019 года назначило 530 дополнительных поездов дальнего следования.

"Всего для удовлетворения повышенного спроса на поездки летом будут дополнительно назначены около 530 рейсов поездов в дальнем сообщении. Так, графиком движения поездов на 2019 год предусмотрено курсирование порядка 130 дополнительных летних поездов. Кроме того, на южном направлении, включая Черноморское побережье (Адлер, Анапа, Новороссийск, Кисловодск, Краснодар и др.) холдингом "РЖД" будут назначены еще порядка 400 дополнительных поездов", - говорится в сообщении РЖД.

В настоящее время билеты на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа приобрели уже 1,2 млн пассажиров. Спрос на данные направления превышает аналогичный показатель прошлого года более чем на 20%, отмечает компания.

Для перевозки организованных групп детей на летний сезон РЖД назначили 190 дополнительных рейсов "детских" поездов. Для детских перевозок используются поезда, сформированные из вагонов последних лет постройки, оснащенных системами кондиционирования воздуха, биотуалетами. Поездные бригады состоят из работников, прошедших дополнительное обучение по работе с детьми. В пути следования детям предоставят питание, для этого специально разработаны и согласованы с Роспотребнадзором несколько вариантов детского меню, уточняет компания.