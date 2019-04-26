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Следствие просит арестовать двух сотрудников ФСБ, задержанных вместе с полковником Черкалиным

© РИА Новости. Игорь Зарембо
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайства следствия об аресте двух бывших сотрудников ФСБ, которых задержали накануне вместе с начальником отдела одного из подразделений спецслужбы, полковником Кириллом Черкалиным.

"В суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 июня 2019 года в отношении Фролова Дмитрия Алексеевича и Васильева Андрея Валерьевича", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.

По данным суда, фигурантам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Рассмотрение материалов состоится в ближайшее время, уточнила Ю.Царева.

Ранее осведомленный источник сообщил агентству, что в четверг вечером 235-й гарнизонный военный суд санкционировал арест начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника К.Черкалина, подозреваемого в получении особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

25 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании К.Черкалина в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

В ЦОС добавили, что совместно с СК РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Д.Фролов и А.Васильев, ранее уволенные с военной службы по компрометирующим обстоятельствам.

По данным СМИ, К.Чекалин работал в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, занимался банковским сектором.

Фабула уголовного дела в настоящее время неизвестна.

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