Минприроды РФ одобрило выпуск двух молодых тигров в Приамурье

26.04.19 14:17

Фото пресс-службы МРОО "Центр "Тигр"

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Воспитанники реабилитационного центра тигров в Приморье - тигрица Елена и ее брат Павлик - будут выпущены в мае на свободу в Приамурье.

"Получено одобрение Минприроды, чтобы выпустить тигров в Амурской области в районе речки Мутная (левый приток Амура - ИФ). Это недалеко от границы с ЕАО. На первомайские праздники уже начнем там строить временный вольер. Полагаю, что с 9 по 12 мая привезем тигров в область", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор приморского центра "Тигр" Виктор Кузьменко.

Ближайший населенный пункт к месту выпуска - село Кундур Архаринского района. Территорию отличает хорошая кормовая база для тигров, рядом находится Хинганский заповедник, который в свое время в качестве мест для охоты выбрала "президентская" тигрица Илона.

"Там хорошие условия для адаптации тигров для жизни в дикой природе. Мы плотнее займемся вашей областью. Будем отслеживать перемещение тигров. Возможно Илону найдем, если она жива или не ушла из региона. О ней мы пока ничего не знаем. В природе может всякое случиться: браконьеры, неудачная охота. Но я очень надеюсь, что она жива, может даже потомство принесла", - выразил надежду собеседник агентства.

Как сообщалось, тигрята Павлик и Елена в феврале 2018 года были изъяты из дикой природы вместе с матерью, которая повадилась охотиться на собак из села Алексей-Никольское. Тигрятам на тот момент было около 6-7 месяцев.

Тигрицу-мать по решению Росприроднадзора отправили на постоянное место жительства в один из зоопарков Красноярского края. Она была признана потенциально опасной для человека.