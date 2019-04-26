В Алтайском крае до 2021 года построят защитные сооружения от подтоплений

26.04.19 14:20

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Инженерные защитные сооружения построят в Советском и Краснощековском районах Алтайского края до конца 2021 года, сообщил в пятницу губернатор региона Виктор Томенко в рамках отчета о деятельности перед депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания.

"В текущем году мы продолжили работы, связанные с защитой населенных пунктов от паводка. В ближайшей перспективе, 2020-2021 годы, планируется строительство сооружений инженерной защиты от наводнений в Советском и Краснощековском районах. В результате в зоне повышенной защиты окажется более 10 тысяч человек", - сказал В.Томенко.

Он отметил, что в настоящее врем дамба построена в селе Быстрянка Красногорского района. Также завершаются работы по капитальному ремонту гидроузла в селе Алтайское. В Чарышском районе работы будут завершены до 1 октября текущего года.

По словам В.Томенко, параллельно в регионе разрабатывают документацию для пилотных проектов по предотвращению подтопления населенных пунктов грунтовыми водами в Рубцовске и Шипуново, которые в 2018 году серьезно пострадали от подтоплений.

"В результате сложной паводковой ситуации в прошлом году пострадало имущество более 20 тыс. человек. Была привлечена помощь из резервного фонда правительства страны - 476 млн рублей оперативно и в полном объеме доведены до жителей", - подчеркнул В.Томенко.