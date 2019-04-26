Минсельхоз окажет помощь пострадавшим от пожаров аграриям Забайкалья

26.04.19 14:22

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз окажет помощь аграриям Забайкальского края, пострадавшим от пожаров.

Как сообщает служба, в регион выехала делегация ведомства во главе с первым замминистра Джамбулатом Хатуовым.

"Руководители и специалисты примут участие в работе специальной комиссии по ликвидации последствий масштабных пожаров в Забайкалье. Целью поездки также является оказание конкретной помощи местным органам управления АПК в решении возникших в результате ЧС проблем", - говорится в сообщении.

Представителям ведомства предстоит в кратчайший срок оценить ущерб, нанесенный стихией забайкальским аграриям, и сформировать комплекс мер, который позволит максимально компенсировать потери.

Как сообщалось, правительство края оценило ущерб АПК от ландшафтных пожаров, перешедших на населенные пункты, в 591 млн рублей. "Предварительная стоимость ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу, составляет 591 млн рублей", - говорилось в сообщении пресс-службы правительства региона.

В регионе создано 14 комиссий, которые обследуют пострадавшие от пожаров хозяйства, в составах экспертных групп по оценке ущерба работают специалисты регионального Минсельхоза, подведомственных организаций, ветеринарных станций, администраций муниципальных районов, федеральных органов власти. Министерство также ведет прием документов для выплаты компенсаций по возмещению ущерба.

По данным на 24 апреля, пострадала 141 животноводческая стоянка, из них 30 полностью уничтожено стихией, погибло около 10 тыс. голов овец, 1 тыс. 277 голов крупного рогатого скота, 489 лошадей, 118 свиней, 1 тыс. 868 голов сельскохозяйственной птицы. Сгорело 8 тыс. 021 тонн кормов и повреждено около 350 тонн зерновых культур. Огонь уничтожил 118 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 22 трактора.

Общий ущерб от природных пожаров в Забайкальском крае достиг 1 млрд рублей.