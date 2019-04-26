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26.04.19 14:28
Глава Минприроды предлагает выпустить косаток из "китовой тюрьмы" к июлю
"По косаткам ситуация гораздо более критичная. Их надо выпустить до июля, потому что вторую зимовку косатки могут не пережить. И мы это прекрасно понимаем", - сказал Д.Кобылкин в пятницу журналистам после рабочей встречи, на которой обсуждалось состояние косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьме".
Он отметил, что впервые у ученых появилась версия, что животных можно будет не перевозить из бухты Средняя, а выпустить их на месте.
"Возможно, не придётся увозить косаток. И возможно придётся выпустить тех косаток, здоровье которых будет соответствовать выпуску, именно в этом месте. Такой версии мы раньше не слышали от науки", - сказал Д.Кобылкин.
Он уточнил, что такая версия стала возможна благодаря тому, что сейчас началась миграция рыб, и за ними идут нерпы, являющиеся основной пищей косаток. Ученые предполагают, что именно в этот период времени будет самым безболезненным отпустить косаток, для того чтобы они двинулись в сторону естественного пребывания.
Д.Кобылкин уточнил, что в дикую природу будут выпущены те косатки, чьё здоровье не вызовет подозрений у ученых.
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