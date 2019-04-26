|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.04.19 15:12
Минприроды допускает отправку некоторых косаток из "тюрьмы" в океанариум
"Мы не исключаем такого варианта (передачи в океанариум - ИФ), в случае если здоровье млекопитающих скажет нам, что по-другому они не выживут, но пока таких заключений нет, животные чувствуют себя хорошо", - сказал Д.Кобылкин журналистам.
Министр отметил, что все животные упитаны, накормлены, и вопросов с тем, что они недоедают, не возникает.
Д.Кобылкин отметил, что сейчас главным является то, чтобы "наука подтвердила, что мы могли бы выпустить большую часть косаток".
Глава Минприроды добавил, что итоговая рабочая группа по выпуску косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, пройдёт 13-15 мая.
"Итоговая рабочая группа по выпуску животных пройдёт 13-15 мая. И на ней будет чётко понятна позиция науки с местом и датой выпуска косаток", - сказал Д.Кобылкин в пятницу журналистам.
"По белухам ситуация менее критичная, потому что они смогут перезимовать, если вдруг не будет вариантов по выпуску", - сказал министр.
Он отметил, что сейчас необходимо определить место вылова и место происхождения белух, так как они обитают в разных местах. Для их выпуска нужно чётко понимать, куда их везти, добавил Д.Кобылкин.
Глава Минприроды также сообщил, что дальневосточных косаток могут внести в Красную книгу до конца этого года.
"Мы в этом году должны Красную книгу доработать и доделать. Я такую цель поставил, и мы к ней идём", - сказал министр.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket