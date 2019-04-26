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26.04.19 15:12

Минприроды допускает отправку некоторых косаток из "тюрьмы" в океанариум

© РИА Новости. Владимир Астапкович
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин не исключил возможности, что часть животных, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, может быть передана в океанариум.

"Мы не исключаем такого варианта (передачи в океанариум - ИФ), в случае если здоровье млекопитающих скажет нам, что по-другому они не выживут, но пока таких заключений нет, животные чувствуют себя хорошо", - сказал Д.Кобылкин журналистам.

Министр отметил, что все животные упитаны, накормлены, и вопросов с тем, что они недоедают, не возникает.

Д.Кобылкин отметил, что сейчас главным является то, чтобы "наука подтвердила, что мы могли бы выпустить большую часть косаток".

Глава Минприроды добавил, что итоговая рабочая группа по выпуску косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, пройдёт 13-15 мая.

"Итоговая рабочая группа по выпуску животных пройдёт 13-15 мая. И на ней будет чётко понятна позиция науки с местом и датой выпуска косаток", - сказал Д.Кобылкин в пятницу журналистам.

"По белухам ситуация менее критичная, потому что они смогут перезимовать, если вдруг не будет вариантов по выпуску", - сказал министр.

Он отметил, что сейчас необходимо определить место вылова и место происхождения белух, так как они обитают в разных местах. Для их выпуска нужно чётко понимать, куда их везти, добавил Д.Кобылкин.

Глава Минприроды также сообщил, что дальневосточных косаток могут внести в Красную книгу до конца этого года.

"Мы в этом году должны Красную книгу доработать и доделать. Я такую цель поставил, и мы к ней идём", - сказал министр.

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