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26.04.19 15:00

В горах Сочи откроется самый высотный и длинный зиплайн в России

© РИА Новости. Георгий Зимарев
26 апреля. Interfax-Russia.ru - На горнолыжном курорте "Горки Город" в Сочи 1 мая заработает зиплайн Gorky Fly, который будет располагаться на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, а его длина составит более километра, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе курорта.

"Для мегазиплайна специально привезено австрийское оборудование, установленное на самых знаменитых аналогах в мире, включая дубайский X line Dubai", - рассказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что зиплайн Gorky Fly станет самым высотным и длинным в России.

"Старт парного мегазиплайна расположен в самой высокой точке курорта "Горки Город" - на вершине Черная Пирамида горы Аибга на высоте 2300 м. Финиширует зиплайн на высоте 2180 м, рядом с верхней станцией канатной дороги "Вершина" (К-3). Общая протяженность Gorky Fly - 1027 метров. Пролетая со скоростью 80 км/час над горной долиной, туристы смогут насладиться панорамой Кавказского хребта", - рассказали в пресс-службе "Горки Город".

На зиплайне смогут прокатиться взрослые и дети от 10 лет.

"До завершения горнолыжного сезона 12 мая зиплайн будет открыт для лыжников и сноубордистов, а далее он станет доступен для всех гостей курорта", - сообщили в пресс-службе.

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