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26.04.19 15:24
Московский физтех готов помочь Чукотке с интернетом
"Мы все пытаемся решить проблему интернета на Чукотке и последняя идея, которая была высказана местным руководством, состоит в том, чтобы провести туда оптоволокно", - сказал Д.Медведев, выслушав рассказ о разработках в сфере связи во время посещения Института арктических технологий МФТИ.
По словам премьера, прокладка оптоволоконной сети в этот регион очень дорога, однако высокоскоростная связь Чукотке нужна. Он поручил разработчикам представленных систем обсудить целесообразность их использования для решения этой проблемы с Минкомсвязи РФ.
"Подскажите (министерству) ваши возможности", - сказал Д.Медведев, отреагировав на рассказ о том, что с помощью разработок МФТИ, которые уже выходят в стадию коммерческой эксплуатации, удалось обеспечить устойчивую связь на судах, следующих по Северному морскому пути.
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