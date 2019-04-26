Московский физтех готов помочь Чукотке с интернетом

26.04.19 15:24

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил рассмотреть целесообразность использования разработок Московского физико-технического института (МФТИ) для обеспечения интернет-связи на Чукотке.

"Мы все пытаемся решить проблему интернета на Чукотке и последняя идея, которая была высказана местным руководством, состоит в том, чтобы провести туда оптоволокно", - сказал Д.Медведев, выслушав рассказ о разработках в сфере связи во время посещения Института арктических технологий МФТИ.

По словам премьера, прокладка оптоволоконной сети в этот регион очень дорога, однако высокоскоростная связь Чукотке нужна. Он поручил разработчикам представленных систем обсудить целесообразность их использования для решения этой проблемы с Минкомсвязи РФ.

"Подскажите (министерству) ваши возможности", - сказал Д.Медведев, отреагировав на рассказ о том, что с помощью разработок МФТИ, которые уже выходят в стадию коммерческой эксплуатации, удалось обеспечить устойчивую связь на судах, следующих по Северному морскому пути.