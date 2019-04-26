Саранча угрожает посевам юга и Северного Кавказа - Россельхозцентр

26.04.19 15:42

© РИА Новости. Алексей Куденко

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Саранча лучше всего перезимовала в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, это показали так называемые почвенные раскопки, которые проводят специалисты Россельхозцентра.

Как сообщает центр, из обследованных 285,46 тыс. га кубышки саранчовых вредителей обнаружены на 53,5 тыс. га. "Наиболее высокие площади заселения зимующим запасом саранчовых выявлены в Южном федеральном округе (Астраханская область, Калмыкия и др.) - на 1,8 тыс. га и в Северо-Кавказском федеральном округе (Ставропольский край, Чеченская республики) - на 43 тыс. га", - говорится в сообщении.

Россельхозцентр сообщает, что его специалисты ведут ежедневное наблюдение за состоянием и развитием саранчовых. При выявлении опасности их распространения сельхозпроизводителям и органам управления АПК направляются сигнализационные сообщения.

"В связи с предстоящим появлением личинок саранчовых вредителей в южных регионах России большое значение имеет фиксация очагов вредителя и скорейшее проведение истребительных обработок инсектицидами", - подчеркивается в сообщении.

В 2019 году, по данным Россельхозцентра, обработки против саранчовых вредителей в регионах РФ прогнозируются на 677,94 тыс. га. По результатам осенних обследований наибольший объем защитных мероприятий ожидается в Северо-Кавказском федеральном округе - на 411 тыс. га, Южном - на 127,83 тыс. га и Сибирском федеральном округе - на 110,35 тыс. га.