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75-летие 106-й дивизии ВДВ отпраздновали в Туле

© РИА Новости. Алексей Даничев
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Торжества по случаю 75-й годовщины образования 106-й Тульской дивизии воздушно-десантных войск прошли в Туле в присутствии нескольких тысяч жителей города, ветеранов ВДВ, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

Торжества прошли на главной площади города возле Тульского кремля.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что жители области гордятся тем, что дивизия дислоцируется на тульской земле, а служба в ней для туляков всегда была и остается почетным делом.

"История прославленного соединения хранит немало примеров отваги и самоотверженности - как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенное время. На протяжении всей своей истории дивизия надежно обеспечивала безопасность мирных граждан, защищала национальные интересы России. Где бы вы ни были - вы всегда свято храните наши славные ратные традиции, не понаслышке знаете, что такое честь, верность долгу и боевому братству", - сказал А.Дюмин.

Губернатор вручил отличившимся военнослужащим государственные и региональные награды.

Гвардейцев поздравил заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования, генерал-лейтенант Александр Вязников. Он также вручил бойцам государственные награды.

Торжества продолжилось показательными выступлениями военнослужащих разведывательных подразделений по специальной подготовке с демонстрацией приемов рукопашного боя и розыгрыша тактического эпизода. Также гости и участники праздника посмотрели показательные прыжки спортсменов-парашютистов с элементами акробатики.

Гости праздника также смогли посмотреть образцы вооружения, военной и специальной техники, средства десантирования и связи, форму одежды военнослужащих и рацион питания. На площади была развернута полевая кухня.

Подразделения 106-й Гвардейской дивизии ВДВ, штаб которой расположен в Туле, дислоцируется в Туле, Наро-Фоминске и Рязани. Являясь одним из лучших соединений ВДВ России, дивизия участвовала во многих миротворческих операциях. В 2008 году дивизиибыло вручено Георгиевское знамя.

13 августа 2015 года президент РФ присвоил 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова дивизии почетное наименование "Тульская". Звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом дивизии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, и учитывая ее заслуги в мирное время.

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