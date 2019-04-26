Адыгея и Стамбул готовы к организации совместных туристических туров

26.04.19 15:52

Фото предоставлено администрацией Республики Адыгея

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и заместитель губернатора Стамбула Исмаил Гюльтекин на переговорах в Турции в пятницу договорились о развитии делового, культурного и туристического сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

"В ходе визита мы уже провели ряд переговоров, деловых встреч в Анкаре, Дюздже. Заинтересованы и в многостороннем взаимодействии со Стамбулом. Для этого у нас есть много общих точек соприкосновения, в том числе и большая адыгская диаспора", - цитирует пресс-служба М.Кумпилова.

В свою очередь, замгубернатора Стамбула И.Гюльтекин предложил в рамках культурного обмена между Адыгеей и Стамбулом использовать опыт проведения культурных и туристических фестивалей.

"Также были обсуждены перспективы развития туризма, стороны заявили о готовности содействовать компаниям Адыгеи и Стамбула в заключении контрактов по организации туров", - уточняется в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что официальная делегация Адыгеи во вторник прибыла в Турцию для расширения торгово-экономических и культурно-образовательных связей.