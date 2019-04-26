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26.04.19 15:52
Адыгея и Стамбул готовы к организации совместных туристических туров
"В ходе визита мы уже провели ряд переговоров, деловых встреч в Анкаре, Дюздже. Заинтересованы и в многостороннем взаимодействии со Стамбулом. Для этого у нас есть много общих точек соприкосновения, в том числе и большая адыгская диаспора", - цитирует пресс-служба М.Кумпилова.
В свою очередь, замгубернатора Стамбула И.Гюльтекин предложил в рамках культурного обмена между Адыгеей и Стамбулом использовать опыт проведения культурных и туристических фестивалей.
"Также были обсуждены перспективы развития туризма, стороны заявили о готовности содействовать компаниям Адыгеи и Стамбула в заключении контрактов по организации туров", - уточняется в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что официальная делегация Адыгеи во вторник прибыла в Турцию для расширения торгово-экономических и культурно-образовательных связей.
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