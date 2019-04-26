|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.04.19 15:56
По делу о хищении у АИЖК 345 млн рублей в Тюмени осуждены 14 человек
Подсудимые признаны виновными по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере).
Установлено, что гендиректор ООО "Тюменская ипотечная компания" Андрей Хайруллин, зная стандарты выдачи ипотечных кредитов в АИЖК, разработал план хищения денег. К афере он привлек 15 человек.
Мошенники подыскивали в селах Тюменской, Свердловской и Ярославской областей недорогие дома с земельными участками. При этом в договорах купли-продажи указывалась завышенная в несколько раз стоимость объекта, а продавцу отдавалась фактическая стоимость дома.
"В одной из деревень Тюменской области жилой дом с участком стоимостью всего 50 тыс. рублей был "приобретен" более чем за 6,6 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.
На подставных покупателей регистрировалось право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного "Тюменской ипотечной компанией", и закладная.
После этого "Тюменская ипотечная компания" через свои аффилированные организации, которые имели аккредитацию в АИЖК, продавала агентству закладные. Впоследствии средства, перечисленные АИЖК, обналичивались.
С октября 2009 года по декабрь 2010 года мошенники, действуя разным составом, реализовали АИЖК 94 закладных, в результате похищено более 345 млн рублей.
Чтобы создать видимость добросовестного исполнения обязательств, мошенники на первоначальном этапе вносили ежемесячные платежи по ипотечным займам за номинальных заемщиков, а потом прекратили. Махинации вскрылись в ходе проведенного АИЖК внутреннего расследования. Материалы заведенного уголовного дела составили 669 томов.
А.Хайруллин приговорен к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Десять его сообщников получили от 3 до 6 лет колонии общего режима. Двоим назначено наказание в виде 2,5 года и 3 лет лишения свободы условно, еще одной подсудимой - 5 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Материалы дела в отношении еще двух фигуранток были выделены в отдельное производство.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АИЖК о взыскании с осужденных согласно их роли в преступлении более 345 млн рублей в качестве возмещения ущерба.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket