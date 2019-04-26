По делу о хищении у АИЖК 345 млн рублей в Тюмени осуждены 14 человек

26.04.19 15:56

© РИА Новости. Виталий Белоусов

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени вынес обвинительный приговор 14 фигурантам уголовного дела о хищении у ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК, с марта 2018 года - АО "ДОМ.РФ") более 345 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба облпрокуратуры.

Подсудимые признаны виновными по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что гендиректор ООО "Тюменская ипотечная компания" Андрей Хайруллин, зная стандарты выдачи ипотечных кредитов в АИЖК, разработал план хищения денег. К афере он привлек 15 человек.

Мошенники подыскивали в селах Тюменской, Свердловской и Ярославской областей недорогие дома с земельными участками. При этом в договорах купли-продажи указывалась завышенная в несколько раз стоимость объекта, а продавцу отдавалась фактическая стоимость дома.

"В одной из деревень Тюменской области жилой дом с участком стоимостью всего 50 тыс. рублей был "приобретен" более чем за 6,6 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

На подставных покупателей регистрировалось право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного "Тюменской ипотечной компанией", и закладная.

После этого "Тюменская ипотечная компания" через свои аффилированные организации, которые имели аккредитацию в АИЖК, продавала агентству закладные. Впоследствии средства, перечисленные АИЖК, обналичивались.

С октября 2009 года по декабрь 2010 года мошенники, действуя разным составом, реализовали АИЖК 94 закладных, в результате похищено более 345 млн рублей.

Чтобы создать видимость добросовестного исполнения обязательств, мошенники на первоначальном этапе вносили ежемесячные платежи по ипотечным займам за номинальных заемщиков, а потом прекратили. Махинации вскрылись в ходе проведенного АИЖК внутреннего расследования. Материалы заведенного уголовного дела составили 669 томов.

А.Хайруллин приговорен к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Десять его сообщников получили от 3 до 6 лет колонии общего режима. Двоим назначено наказание в виде 2,5 года и 3 лет лишения свободы условно, еще одной подсудимой - 5 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Материалы дела в отношении еще двух фигуранток были выделены в отдельное производство.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АИЖК о взыскании с осужденных согласно их роли в преступлении более 345 млн рублей в качестве возмещения ущерба.