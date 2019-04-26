Задержан один из руководителей госкомпании, связанной с реализацией крымской ФЦП

26.04.19 16:13

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 апреля.Interfax-Russia.ru - Один из руководителей ГКУ Крыма "Инвестстрой", осуществляющего контроль за строительством объектов федеральной целевой программы (ФЦП) на территории полуострова, задержан при получении взятки, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского управления ФСБ России.

"Он задержан сотрудниками УФСБ при получении денежных средств в размере 300 тыс. рублей от одного из подрядчиков", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По данным ФСБ, сотрудник госпредприятия, курирующий проекты ФЦП, вымогал деньги за подписание актов строительного контроля.

Государственное казенное учреждение "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" создано в 2015 году. Основной вид деятельности - работа в области инженерных изысканий, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций.

Как сообщалось, крымская ФЦП принята правительством РФ в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года.

В программу неоднократно вносились правки. В последний раз - в сентябре 2018 года, тогда ФЦП была продлена до 2022 года, а расходы на нее выросли почти на 5% - до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).