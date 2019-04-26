Загорелась крыша одного из корпусов красноярского завода "Красмаш"

26.04.19 16:38

© РИА Новости. Вадим Брайдов

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Пожар произошел на крыше одного из корпусов Красноярского машиностроительного завода (АО "Красмаш", один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Горит крыша одного из корпусов завода "Красмаш", машины выехали, информация уточняется", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщают очевидцы в соцтеях, большой столб дыма виден из разных районов города.

Между тем, как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", пожар, возникший в Красноярске на территории предприятия "Красмаш", произошел на кровле склада завода "Бирюса".

"Горит склад завода "Бирюса", находящийся на территории "Красмаша". Зданиям и сооружениям "Красмаша" ничего не угрожает", - сказали в госкорпорации.

Очаг пожара, охватившего красноярский завод "Красмаш", находится в цехе холодильных установок, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренной службе города.

"Горит цех по производству холодильных установок и кровля здания. Часть кровли уже обрушилась. Огнем охвачено 5 тыс. кв.м", - сказал он.

Предварительно никто не пострадал.

"Красмаш" производит ракетно-космическую технику, а также межконтинентальные баллистические ракеты "Синева".

Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат".

Основные направления деятельности "Красмаша": выполнение гособоронзаказа по изготовлению межконтинентальных баллистических ракет морского базирования "Синева"; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективным образцам продукции военного назначения; изготовление продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, атомной промышленности, нефтехимической и газовой отраслей; освоение инвестиций из федерального бюджета по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение специального производства".