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26.04.19 16:38
Загорелась крыша одного из корпусов красноярского завода "Красмаш"
"Горит крыша одного из корпусов завода "Красмаш", машины выехали, информация уточняется", - сообщил собеседник агентства.
Как сообщают очевидцы в соцтеях, большой столб дыма виден из разных районов города.
Между тем, как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", пожар, возникший в Красноярске на территории предприятия "Красмаш", произошел на кровле склада завода "Бирюса".
"Горит склад завода "Бирюса", находящийся на территории "Красмаша". Зданиям и сооружениям "Красмаша" ничего не угрожает", - сказали в госкорпорации.
Очаг пожара, охватившего красноярский завод "Красмаш", находится в цехе холодильных установок, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренной службе города.
"Горит цех по производству холодильных установок и кровля здания. Часть кровли уже обрушилась. Огнем охвачено 5 тыс. кв.м", - сказал он.
Предварительно никто не пострадал.
"Красмаш" производит ракетно-космическую технику, а также межконтинентальные баллистические ракеты "Синева".
Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат".
Основные направления деятельности "Красмаша": выполнение гособоронзаказа по изготовлению межконтинентальных баллистических ракет морского базирования "Синева"; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективным образцам продукции военного назначения; изготовление продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, атомной промышленности, нефтехимической и газовой отраслей; освоение инвестиций из федерального бюджета по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение специального производства".
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