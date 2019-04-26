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26.04.19 16:51
На заводе "Красмаш" огнем охвачено 5 тыс.кв.м, пожару присвоен повышенный уровень сложности
"Холодильный корпус горит, произошло обрушение кровли, объявлен самый высокий 4-й ранг пожара, площадь огня 5 тыс. кв. метров", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что на месте работают 64 человека, 16 автоцистерн, 5 автолестниц.
Вместе с тем, как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в единой дежурно-диспетчерской службе Красноярска, пожар, охвативший красноярский завод "Красмаш", не угрожает жилым районам.
"Пожар идет на территории завода, населению угрозы нет, эвакуация не требуется", - сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что информация о пострадавших уточняется.
"Красмаш" производит ракетно-космическую технику, а также межконтинентальные баллистические ракеты "Синева".
Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат".
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