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26.04.19 17:12
В Калининграде добыт третий за год янтарный самородок весом свыше 1 кг
Точный вес самородка составил 1140 грамм. Камень планируется выставить на аукцион, стартовая цена может составить около 700 тыс. рублей.
При промышленной добыче янтаря-сырца крупные самородки попадаются довольно редко. Так в 2018 году было добыто 16 таких камней, в 2017 году - 19, в 2016 году - 14.
Согласно историческим архивам, самый крупный кусок янтаря был найден на берегу Балтийского моря во второй половине XIX, он весил 12 кг.
На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат". В 2018 году добыча составила 500 тонн янтаря, что на 10,4% выше 2017 года.
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