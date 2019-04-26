В Калининграде добыт третий за год янтарный самородок весом свыше 1 кг

26.04.19 17:12

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

26 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, входит в состав Ростеха) добыло в этом году уже третий самородок янтаря весом свыше 1 кг, сообщает пресс-служба предприятия.

Точный вес самородка составил 1140 грамм. Камень планируется выставить на аукцион, стартовая цена может составить около 700 тыс. рублей.

При промышленной добыче янтаря-сырца крупные самородки попадаются довольно редко. Так в 2018 году было добыто 16 таких камней, в 2017 году - 19, в 2016 году - 14.

Согласно историческим архивам, самый крупный кусок янтаря был найден на берегу Балтийского моря во второй половине XIX, он весил 12 кг.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат". В 2018 году добыча составила 500 тонн янтаря, что на 10,4% выше 2017 года.