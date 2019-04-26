Во Владимирской области пятый день тушат горящий полигон ТБО

26.04.19 17:17

© РИА Новости. Сергей Ермохин

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Владимирской области принимают меры для ликвидации возгорания на закрытой свалке твердых бытовых отходов близ деревни Никулино Гусь-Хрустального района, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Возгорание произошло 22 апреля. Огонь распространился и на прилегающий лесной массив, но был оперативно потушен силами Гусевского филиала Владлесхоза.

"Территория свалки была вновь опахана. В последующие дни возгорания лесного участка не зафиксировано, однако на самом мусорном полигоне продолжается тление ТБО", - говорится в сообщении.

В настоящее время прорабатывается комплекс мер, направленных на полную ликвидацию возгорания.

По данным обладминистрации, в 2014 году лесной участок под свалкой был предоставлен в аренду компании ООО "ВторРесурс Гусь-Хрустальный" с целью изыскательских работ для создания проектной документации и последующей рекультивации. Однако компания в течение срока действия договора аренды нарушала его условия, фактически вывозя бытовые отходы на арендованную территорию.

Арбитражный суд обязал ООО "ВторРесурс Гусь-Хрустальный" освободить предоставленный лесной участок и передать его казенному учреждению Владимирской области "Гусевское лесничество". Отмечается, что до настоящего времени решение суда не исполнено, компания находится в стадии банкротства.

"До сих пор территория свалки не освобождена от отходов, постоянные возгорания создают угрозу лесным насаждениям, нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 22 апреля возгорание на закрытом полигоне ТБО вблизи деревни Никулино Гусь-Хрустального района произошло на площади 1 га. К утру 23 апреля площадь возгорания сократилась до 0,8 га.

Это не первый случай возгорания полигона.

Осенью прошлого года на этом же полигоне произошло возгорание на площади 0,7 га. Тление полигона продолжалось с 13 октября несколько дней.