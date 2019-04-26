Росавтодор в 2019 году планирует ремонт 225 км дорог федерального значения в Пензенской области и Мордовии

26.04.19 17:35

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

26 апреля. Interfax-Russia.ru - "Росавтодор" в 2019 году планирует провести ремонт 225 км дорог федерального значения в Пензенской области и Мордовии.

ФКУ "Поволжуправтодор" сообщает, что наибольший объем ремонтных работ придется на трассу М-5 "Урал" и составит более 134 км. В Пензенской области планируется отремонтировать 125 км федеральной трассы, из них капитально - 27 км. Дорожные работы выполнят в Мокшанском и Нижнеломовском районах и в Пензе.

Дорожное покрытие восстановят также на трех участках общей протяженностью 38 км около населенных пунктов Широкоис, Монтажный и на обходе Городища; на 44-х километрах федеральной трассы в Спасском, Городищенском и Кузнецком районах выполнят устройство защитных слоев.

В Мордовии дорожники восстановят верхний слой покрытия на 8-километровом участке М-5 "Урал" в Зубово-Полянском районе.

Кроме того продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки в Пензе. На объекте ведутся работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды, реконструкции высоковольтных линий электропередачи и строительству водопропускных труб.

Протяженность участков, включенных в программу работ на трассе Р-158 Нижний Новгород- Саратов в Пензенской области, составит 56 км. В нормативное состояние приведут и 37 км автодороги Р-208 Тамбов- Пенза.

Кроме того в текущем году на трассе Р-208 в селах Волчково, Ключище, Надеждинка и Константиновка построят 4 км линий электроосвещения.