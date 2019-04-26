Склад "Красмаша" горит по всей площади в 24 тыс. кв. метров

26.04.19 18:02

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Площадь пожара на складе холодильников на территории завода "Красмаш" в Красноярске составляет 24 тыс. квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Горит по всей площади, на 24 тыс. квадратных метров. Угрозы перехода огня на другие объекты нет", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар на территории завода "Красмаш" произошел на крыше одного из цехов на площади 20 тыс.кв.м, частично обрушилась кровля. По данным МЧС РФ, огонь охватил один из цехов по производству холодильных установок - цех готовой продукции.

Сильный пожар на территории Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш") произошел в цехе готовой продукции, который эксплуатирует ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса" (MOEX: KZHB) (КЗХ "Бирюса").

"Загорелся цех готовой продукции именно на заводе "Бирюса", - сообщил "Интерфаксу" заместитель начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Николай Базаров.

По данным МЧС, произошло обрушение кровли на площади 2,5 тыс. кв. м.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что горящее строение стоит обособленно, остальным цехам огонь не угрожает.

ОАО "Бирюса" создано в августе 1993 года в результате приватизации одноименного госпредприятия. КЗХ - единственный производитель холодильной техники в Восточной Сибири и один из крупнейших производителей в СНГ. Проектная мощность предприятия - 750 тыс. холодильников в год.

Основные акционеры "Бирюсы" - Светлана Вараксина (28,39%), Елена Климатова (23,65%), ООО "Завод торгового оборудования "Бирюса" (17,79%), ООО "Красава" (16,11%) и ООО "УК "Инвест-Капитал" (10,49%, все - Красноярск).

"Красмаш" производит ракетно-космическую технику, а также межконтинентальные баллистические ракеты "Синева". Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат".