Грязная нефть: Украина приостановила транзит по "Дружбе"
  
Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарное выдаче паспортов жителям Донбасса
   
Серьезный разговор: Путин и Ким Чен Ын остались довольны прошедшими переговорами
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
28.04.19 02:00

Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

© РИА Новости. Михаил Климентьев
28 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин, а также председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.

Также на пасхальную службу приехал мэр Москвы Сергей Собянин, другие общественные и политические деятели.

Торжественный молебен в честь праздника Светлого Христова Воскресения совершает Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Незадолго до полуночи в храм Христа Спасителя был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь.

Руководители государства регулярно посещают храмы во время главных церковных праздников.

На Пасху Христову президент по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.

Единственный раз, когда В.Путин не посещал на Пасху храм Христа Спасителя, был 16 лет назад - в 2003 году, когда глава государства находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.

Д.Медведев на эти церковные торжества всегда приезжает в главный храм страны.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю Пасхи обратился к верующим с поздравлениями и призвал учиться у Христа безусловной любви к ближнему.

"Я бы хотел сегодня обратиться к каждому, кто радуется Светлому Христову Воскресению. Если ваше сердце озарено пасхальным светом, станьте светильниками для окружающих. Пусть ваши уста вдохновенно свидетельствуют о реальности воскресения", - сказал патриарх в пасхальном телеобращении.

Предстоятель Русской православной церкви призвал "обнять любовью" тех, кто рядом, подарить им свою заботу и внимание. "Как Спаситель распростер на кресте Свои объятия, чтобы обнять весь человеческий род, так и нам следует научиться у Него любви. Любви безусловной, любви щедрой, ищущей блага для ближнего", - считает патриарх Кирилл.

Он пожелал верующим, чтобы их никогда не покидала пасхальная радость. "Воистину Воскресе Христос!" - заключил свое послание предстоятель.

Главный христианский праздник - Пасху - отмечают 28 апреля православные верующие.

В этот день вспоминается победа Христа над грехом и смертью, что для верующих является главным событием человеческой истории, которое открыло каждому человеку путь в Царство Небесное, в рай, утраченный Адамом и Евой.

Первыми о воскресении Христа на третий день после распятия узнали Мария Магдалина и другие Его последовательницы (их именуют женами-мироносицами). Как сказано в Евангелии, эти женщины пришли к погребальной пещере, где было положено тело Христа, чтобы совершить традиционный для того времени обряд - помазать тело умершего благовониями, но камень от ворот пещеры был отвален, а находившийся внутри ангел в белых одеждах сообщил мироносицам, что Христос воскрес.

Пасха - переходящий праздник, его дата для каждого года отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно - пятница была днем поста в честь страданий Христовых, а воскресенье - днем радости о воскресшем Господе. Со II века праздник стал ежегодным.

Все Православные церкви, независимо от того, какого календаря они придерживаются - юлианского (старого) или григорианского (нового), отмечают Пасху в один день. Исключение составляет Финляндская автономная православная церковь, которая отмечает этот праздник одновременно с католиками и протестантами.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.04.19 14:13
Следствие просит арестовать двух сотрудников ФСБ, задержанных вместе с полковником Черкалиным
.
  26.04.19 13:42
Москву украсили к Пасхе
.
  26.04.19 13:36
Порядка 110 тыс. человек примут участие в массовых акциях 1 мая в Москве
.
  26.04.19 12:30
Скончалась Элина Быстрицкая
.
  26.04.19 11:37
Особняк в Дашкове переулке признан памятником архитектуры
.
  26.04.19 08:27
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Холдинвестбанка
.
  26.04.19 08:25
Писатель Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей болезни
.
  25.04.19 15:49
Собянин открыл сезон городского велопроката в Москве
.
  25.04.19 14:48
Аномальное тепло в Москве второй день подряд бьет рекорд года
.
  25.04.19 13:07
Акимов поручил до 2020 г утвердить новую модель воздушного движения в Московской зоне


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket