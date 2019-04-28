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28.04.19 02:00
Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Также на пасхальную службу приехал мэр Москвы Сергей Собянин, другие общественные и политические деятели.
Торжественный молебен в честь праздника Светлого Христова Воскресения совершает Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Незадолго до полуночи в храм Христа Спасителя был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь.
Руководители государства регулярно посещают храмы во время главных церковных праздников.
На Пасху Христову президент по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.
Единственный раз, когда В.Путин не посещал на Пасху храм Христа Спасителя, был 16 лет назад - в 2003 году, когда глава государства находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.
Д.Медведев на эти церковные торжества всегда приезжает в главный храм страны.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю Пасхи обратился к верующим с поздравлениями и призвал учиться у Христа безусловной любви к ближнему.
"Я бы хотел сегодня обратиться к каждому, кто радуется Светлому Христову Воскресению. Если ваше сердце озарено пасхальным светом, станьте светильниками для окружающих. Пусть ваши уста вдохновенно свидетельствуют о реальности воскресения", - сказал патриарх в пасхальном телеобращении.
Предстоятель Русской православной церкви призвал "обнять любовью" тех, кто рядом, подарить им свою заботу и внимание. "Как Спаситель распростер на кресте Свои объятия, чтобы обнять весь человеческий род, так и нам следует научиться у Него любви. Любви безусловной, любви щедрой, ищущей блага для ближнего", - считает патриарх Кирилл.
Он пожелал верующим, чтобы их никогда не покидала пасхальная радость. "Воистину Воскресе Христос!" - заключил свое послание предстоятель.
Главный христианский праздник - Пасху - отмечают 28 апреля православные верующие.
В этот день вспоминается победа Христа над грехом и смертью, что для верующих является главным событием человеческой истории, которое открыло каждому человеку путь в Царство Небесное, в рай, утраченный Адамом и Евой.
Первыми о воскресении Христа на третий день после распятия узнали Мария Магдалина и другие Его последовательницы (их именуют женами-мироносицами). Как сказано в Евангелии, эти женщины пришли к погребальной пещере, где было положено тело Христа, чтобы совершить традиционный для того времени обряд - помазать тело умершего благовониями, но камень от ворот пещеры был отвален, а находившийся внутри ангел в белых одеждах сообщил мироносицам, что Христос воскрес.
Пасха - переходящий праздник, его дата для каждого года отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно - пятница была днем поста в честь страданий Христовых, а воскресенье - днем радости о воскресшем Господе. Со II века праздник стал ежегодным.
Все Православные церкви, независимо от того, какого календаря они придерживаются - юлианского (старого) или григорианского (нового), отмечают Пасху в один день. Исключение составляет Финляндская автономная православная церковь, которая отмечает этот праздник одновременно с католиками и протестантами.
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