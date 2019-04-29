Екатеринбуржца оштрафовали на 250 тыс. рублей за "прописку" 400 иностранцев

29.04.19 08:44

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Мировой судья Железнодорожного судебного района Екатеринбурга приговорил к крупному штрафу местного жители по делу о "резиновой" квартире, где он зарегистрировал несколько сотен иностранцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчина был признан виновным по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в РФ) и оштрафован на 250 тыс. рублей.

В суде обвиняемый полностью признал вину.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2018 года житель Екатеринбурга фиктивно прописал в своей квартире 401 иностранца.