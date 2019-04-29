Трутнев считает слишком затратной газификацию Камчатки за счет СПГ НОВАТЭКа

29.04.19 09:06

© РИА Новости. Евгений Одиноков

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Стоимость строительства газопровода для газификации Камчатского края отпарным газом в рамках проекта "НОВАТЭКа" превышает 90 млрд рублей, что делает этот вариант "нерабочим", сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев журналистам в понедельник.

"Есть первоначально предложенный вариант строительства газопровода и подачи отпарного газа, но газопровод стоит, по расчетам, более 90 млрд рублей, а некоторые коллеги говорят, что он может обойтись еще дороже. Кроме того, он пройдет в сейсмически активной территории, придется предпринять большие усилия, чтобы он работал безаварийно. Мы считаем этот вариант нерабочим. Просто нельзя идти таким затратным путем с сомнительным результатом", - сказал Ю.Трутнев по итогам совещания с представителями "НОВАТЭКа" о газификации региона.

Второй вариант, который рассматривали участники совещания - это строительство терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ), однако и он приведет к большим затратам бюджетных средств.

"СПГ будет стоить столько, сколько он стоит на мировом рынке. Какие-то скидки "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) предоставит, он об этом говорит, но, тем не менее, это большие деньги, которые могут в какой-то части привести к увеличению стоимости производства тепла. Соответственно, чтобы не допустить роста тарифов, нам придется эти деньги субсидировать, а это тоже расходы бюджета", - отметил полпред президента.

По его словам, стороны договорились детально рассмотреть вариант строительства терминала, но этот вариант - не единственный. Предполагается, что он будет сравнен с возможностью использования тепловой энергии Камчатки - геотермальных источников.

"Мутновская станция (геотермальная электростанция на Камчатке - ИФ) работает по очень старым технологиям. Есть гораздо более эффективные технологии, надо посмотреть на существующие в мире доступные технологии, посчитать, сколько будет стоить станция, определиться, на базе какого месторождения она может работать, еще раз уточнить экологию. И собственно сравнить. Эта работа должна быть проведена в течение 2 месяцев, которые наши коллеги попросили. Честно говоря, этот вопрос страшно затянут, он обсуждается уже многие годы", - резюмировал Ю.Трутнев.

Как сообщалось, ранее предполагалось решить вопрос газификации Камчатского края за счет отпарного газа, образующегося при транспортировке газа сжиженного. Также для газификации региона обсуждалась возможность использования проектируемого терминала "НОВАТЭКа".