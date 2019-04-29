Погода погубила до 20% озимых в Татарстане, ущерб оценивается в 1,5 млрд руб.

29.04.19 09:20

© РИА Новости. Сергей Венявский

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные погодные условия погубили до 20% площадей озимых в Татарстане, следует из материалов министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"У нас свыше 120 тыс. га (озимых - ИФ) - полная гибель, а в целом серьезно пострадали более половины площадей озимых культур. По грубым расчетам, прямой ущерб составляет около 1,5 млрд рублей", - говорится в докладе министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, размещенном на сайте министерства.

В ведомстве "Интерфаксу" уточнили, что всего в республике было посеяно 550 тыс. га озимых культур.

Осенью из-за отсутствия влаги на значительной площади посевы взошли только в конце сентября. Высокий снежный покров и слишком теплая погода в начале весны привели к истощению растений, а минусовые температуры в середине апреля - до минус 18 градусов - значительно ухудшили состояние озимых.

Министерство предлагает на погибших полях провести пересев "по технологии ярового сева с соответствующей подготовкой почвы, удобрениями и полной нормой высева".

"У нас пострадали и семенные посевы. Чтобы снять проблему семян под осенний сев - у многих переходящего фонда нет - эти площади желательно сохранить. Конечно, там высокого урожая не будет. Но за счет достаточного питания и своевременной защиты посевов мы сможем решить вопрос обеспечения озимого сева семенами 2019 года", - говорится в докладе министра.

Из него также следует, что в республике идет яровой сев, посевные работы проведены на площади более 300 тыс. га.

Ранее сообщалось, что валовой сбор урожая зерна в Татарстане в 2018 году составил 3,7 млн тонн против 5 млн тонн годом ранее. В прошлом году негативно на посевах сказалось недостаточное количество влаги в вегетационный период.