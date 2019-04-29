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29.04.19 09:38

Второй подросток, напавший на школу в Перми, семь лет проведет в колонии

Фото "Интерфакса"
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Мотовилихинский райсуд Перми в понедельник вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учеников и учителя школы N127 с ножом, передает корреспондент "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

Юноша признан виновным по ч.3 ст.30, п. а, в, ж, и, ч. 2. ст.105 (покушение на убийство).

"Назначить (виновному - ИФ) наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - зачитала приговор судья Наталья Симонова.

Кроме того, ему назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января 2018 года. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения от ранений пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Больше всех пострадала учительница - она получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй нападавший - бывший ученик. На момент совершения преступления обоим было по 16 лет, на время следствия они были арестованы. О причинах нападения не сообщалось.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые прошли психиатрическую экспертизу. Второй участник - ученик школы - был переведен в психиатрический стационар на два месяца. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В декабре прошлого года Мотовилихинский райсуд Перми приговорил первого подростка к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Он был признан виновным по ст. 162 (разбой), ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).

Также подсудимому было ему назначено принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

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