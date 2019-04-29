Ураган сорвал кровли более 20 жилых и административных зданий в Башкирии

29.04.19 09:28

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер повредил крыши жилых домов, социальных и производственных объектов в ряде городов и районах Башкирии, сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров в понедельник.

"Частично повреждены кровли в трех городских округах и девяти муниципальных районах. По предварительным оценкам, общая площадь поврежденной площади составляет 1960 квадратных метров", - сообщил Ф.Гумеров на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

По его данным, наиболее сильно повреждены крыши сельской участковой больницы в Ишимбайском районе, фельдшерско-акушерского пункта в Гафурийском районе, путевой машиностанции в Альшееском районе, железнодорожного вокзала в Стерлитамаке, жилого дома в Благоварском районе. Кроме того, в Аургазинском районе частично разрушены кровли 12 частных домов, трех социально значимых объектов, шести производственных зданий и трех объектов ЖКХ.

В свою очередь, в ГУ МЧС Башкирии сообщили, что восстановительные работы во всех пострадавших от ветра районах начнутся в понедельник.

Скорость ветра достигала 20 метров в секунду.