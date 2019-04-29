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29.04.19 09:35

Медведев подписал ряд поручений по реализации нацпроектов

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по итогам форума "Национальные проекты - этап "реализация", который состоялся 4-6 апреля 2019 года в Московской области, сообщается на сайте правительства.

Список поручений состоит из 36 пунктов.

Среди них - ряд поручений Минфину РФ, касающихся необходимости внесения изменений в Бюджетный кодекс и обеспечения сроков реализации результатов региональных проектов.

Рад поручений дано министерству природных ресурсов и экологии РФ. Они, в частности, касаются создания новых мест накопления твердых коммунальных отходов в субъектах РФ, выделения допфинансирования для функционирования единой системы государственного экологического мониторинга, финансирования мероприятий по подготовке проектной документации на строительство новых объектов, а также на ликвидацию объектов накопленного вреда и рекультивацию соответствующих территорий в субъектах РФ, а также формирования экологической культуры у населения.

Минздраву России премьер поручил, в частности, проработать вопрос о целесообразности создания на базе центральных районных больниц узкопрофильных коек для оказания гражданам специализированной медпомощи при отсутствии возможности госпитализации пациента в специализированную близлежащую медицинскую организацию. Ведомству также поручено подготовить согласованные предложения по типовым проектам строительства в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Министерству просвещения РФ поручено, в частности, проанализировать практику регионов по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по "семейному графику", а также в ходе обновления федеральных государственных образовательных программ по общему образованию предусмотреть положения о разработке субъектами РФ региональных образовательных программ по здоровому образу жизни, культуре питания, продвижению семейных ценностей.

Ряд поручений касаются Минэкономразвития, Минюста, Минпромторга, Минтранса, Минстроя, Минобрнауки и других федеральных ведомств, а также кураторов нацпроектов.

Наконец, федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию национальных проектов, и губернаторам поручено представить в правительство РФ предложения по "информационному сопровождению хода реализации федеральных и региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов (программ)".

Д.Медведев также поручил вице-премьеру - руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко обеспечить на постоянной основе мониторинг средств массовой информации, социальных сетей и информационно-телекоммуникационной сети интернет по вопросам, касающимся реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и региональных проектов, а также провести исследования общественного мнения с целью определения уровня информированности населения по вопросам реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и региональных проектов.

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