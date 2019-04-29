Серьезный разговор: Путин и Ким Чен Ын остались довольны прошедшими переговорами
  
Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарное выдаче паспортов жителям Донбасса
   
Морская тренировка: корабли ТОФ прибыли в Китай на учения "Морское взаимодействие-2019"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
29.04.19 09:43

Наступившая рабочая неделя у россиян будет двухдневной

© РИА Новости. Илья Питалев
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Рабочая неделя, предшествующая длинным выходным в связи с первомайскими праздниками, продлится два дня - с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля, напомнили в Роструде.

"Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля соответственно. При этом рабочий день 30 апреля, как предпраздничный, будет сокращен на один час", - сказал "Интерфаксу" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Он отметил, что выходные, связанные с празднованием Дня весны и труда (1 мая), продлятся пять дней: со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая, включительно.

"Выходные с 5 и 6 января в этом году перенесены на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая. Таким образом, у россиян в самом начале мая получается пять выходных дней - с 1 по 5 мая включительно", - сказал И.Шкловец.

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на четверг, россияне будут отдыхать четыре дня подряд - с 9 мая по 12 мая включительно, отметил замглавы Роструда.

"Выходной с 23 февраля, который совпал с Днем защитника Отечества, перенесен в этом году на 10 мая, пятницу, и, таким образом, к празднованию Дня Победы получаются четыре выходных дня - с 9 до 12 мая включительно. 8 мая, среда, как предпраздничный рабочий день, сокращен на один час", - пояснил И.Шкловец.

Соответственно, перед выходными днями, связанными с празднованием Дня Победы, у россиян будет трехдневная рабочая неделя - с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая, включительно, отметил замглавы ведомства.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.04.19 13:17
Горелка Вечного огня у стен Кремля пройдет профилактику в канун Дня Победы
.
  29.04.19 12:50
Отец полковника Захарченко приговорен к 4 годам колонии за растрату средств банка МИА
.
  29.04.19 11:02
Самым загруженным предпраздничным днем в аэропортах Москвы станет 30 апреля
.
  29.04.19 10:56
Тепло вернется в Москву к концу первых майских праздников
.
  29.04.19 08:25
Апрель в Москве стал рекордно сухим почти за 100 лет
.
  29.04.19 08:22
Большое кольцо метро в Москве построено на 50% - Хуснуллин
.
  28.04.19 02:00
Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
.
  26.04.19 14:13
Следствие просит арестовать двух сотрудников ФСБ, задержанных вместе с полковником Черкалиным
.
  26.04.19 13:42
Москву украсили к Пасхе
.
  26.04.19 13:36
Порядка 110 тыс. человек примут участие в массовых акциях 1 мая в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket