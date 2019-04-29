Россия может упростить получение гражданства РФ всем гражданам Украины

29.04.19 09:51

© РИА Новости. Нина Зотина

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем вот такой способ получения нашего гражданства", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Как подчеркнул президент РФ, "мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство".

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

РАСХОДЫ В 100 МЛРД РУБЛЕЙ

Расходы в связи с предоставлением гражданства РФ жителям Донбасса могут достичь 100 млрд рублей, но это не повлечет негативных последствий для российских пенсионеров, заявил В.Путин.

"Действительно, это в следующем году и в последующие годы может достичь цифры около 100 млрд - не в один год, а в течение нескольких лет", - сказал В.Путин журналистам в Пекине.

"Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет, даже близко не стоит", - подчеркнул он.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И "СТРАШИЛКИ"

Президент подчеркнул, что расходы на предоставление гражданства РФ жителям Донбасса не станут серьезной нагрузкой на бюджет России, и что все социальные обязательства перед россиянами будут исполнены.

"По поводу исполнения или неисполнения наших социальных обязательств перед нашими гражданами в России: сомнений нет, все социальные обязательства, абсолютно все - социальные выплаты, пенсии, их повышение, этих пенсий, все будет исполнено. Нет никаких сомнений", - заявил В.Путин.

По его словам, "какой-то серьезной нагрузки для российского бюджета, связанного с какими-то сбоями, возможными в будущем в самой социальной системе России, не будет". "Это абсолютно исключено", - подчеркнул он.

Он сообщил, что решение об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям Донбасса ранее было хорошо продумано и просчитано.

"Это не спонтанное решение, оно не принималось с кондачка: мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", - отметил В.Путин.

Он назвал "страшилками" утверждения о том, что предоставление паспортов РФ жителям Донбасса дорого обойдется российскому бюджету.

"Что касается обсуждения этой темы: я думаю, что в обсуждении этой темы, прежде всего, особенно с точки зрения "страшилок" для российского бюджета, для наших бюджетников, вот эти "страшилки" вбрасываются, безусловно, теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих на Донбассе", - заявил В.Путин.

ДВОЙНАЯ ПЕНСИЯ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Он признал теоретическую возможность получения жителями Донбасса и российской, и украинской пенсии. Но это, по словам В.Путина, не должно быть воспринято в РФ как социальная несправедливость.

"По поводу получения пенсий и у нас, и на Украине - теоретически это возможно. Если иметь в виду, что люди еще живут под пулями и у них сегодня снаряды разрываются время от времени в огородах, то я думаю, что и наши пенсионеры, многие из которых прошли и еще помнят годы Великой Отечественной войны, понимая, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальный несправедливостью", - заявил президент РФ.

Он добавил, что средний уровень пенсий по старости на Украине сегодня почти в три раза меньше, чем в России. "Поэтому если уж кто-то там получит еще и украинскую пенсию - ну, дай бог. В российских рублях это шесть тысяч", - сказал президент.

"Людей нужно поддержать", - подчеркнул В.Путин.

ДИСКУССИЯ С ЗЕЛЕНСКИМ О ДОНБАССЕ

Президент РФ Владимир Путин также сообщил журналистам, что не исключает встречи и переговоров с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть только дин способ - это исполнение Минских соглашений", - сказал В.Путин.

При этом В.Путин подчеркнул: "К сожалению, господин Зеленский уже заявил перед выборами, что он не собирается подписывать декрет или указ об амнистии, во-первых, и во-вторых (не собирается) предоставить этим территориям (Отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины - ИФ) особый статус. И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений, а как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР".

"Я бы с удовольствием задал бы ему эти вопросы, подискутировал бы на эти темы", - заявил В.Путин.

Напомнив, что за В.Зеленского проголосовало большое количество украинских граждан, президент РФ высказал мнение, что "прежде всего люди ожидают от будущего политического руководства Украины решения именно этих вопросов". "Всем надоел этот конфликт, все устали от него, и все ждут этого от нового политического руководства, в том числе от будущего президента", - сказал В.Путин.

"Но если уже с порога, изначально будущий президент заявляет, что он не собирается исполнять Минские соглашения, то как он собирается тогда решать эту проблему?" - заявил президент РФ.

"Я бы с удовольствием подискутировал с ним на эту тему. Хотелось бы понять его позицию", - отметил В.Путин.

На вопрос журналиста, когда В.Путин "может предстать перед В.Зеленским", он ответил: "Знаете, Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, он не господь бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве".