Бурятии не хватает более 50 млрд рублей на исполнение майских указов президента

29.04.19 09:54

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Дефицит финансовых возможностей Бурятии на период 2019-2024 годы на реализацию положений указов президента РФ от 7 мая 2012 года оценивается в 50,2 млрд рублей, следует из материалов Счетной Палаты РФ.

В целом республике в ближайшие 6 лет необходимо 207,4 млрд рублей на исполнение майских указов, из них недостаток средств консолидированного бюджета региона оценивается в размере 194,9 млрд рублей или 94% от общего объема.

Но основную сумму недостающих ресурсов Бурятия может компенсировать за счет привлечения из федерального бюджета средств на реализацию национальных проектов. Остальное - это дефицит, источник финансирования которого в материалах Счетной Палаты не называется.