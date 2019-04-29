Более 1 млрд рублей составил ущерб от лесных пожаров в 2018 г в Якутии

29.04.19 09:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии в 2018 году оценен свыше 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"В 2018 году в республике зарегистрирован 641 природный пожар на площади 3,432 млн га. При этом, в преддверии пожароопасного периода 2019 года прокурорами уже выявлено свыше 200 нарушений, принято более 100 актов прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в 2017 году ущерб от лесных пожаров составил 50 млн рублей.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года общая площадь лесных пожаров в Якутии достигла почти 1,5 млн га. В Якутии с 6 июля действовал режим ЧС регионального характера. Были возбуждены уголовные дела о халатности, приведшей к пожарам в Намском, Горном, Сунтарском районах.