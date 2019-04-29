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29.04.19 09:56
Более 1 млрд рублей составил ущерб от лесных пожаров в 2018 г в Якутии
"В 2018 году в республике зарегистрирован 641 природный пожар на площади 3,432 млн га. При этом, в преддверии пожароопасного периода 2019 года прокурорами уже выявлено свыше 200 нарушений, принято более 100 актов прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в 2017 году ущерб от лесных пожаров составил 50 млн рублей.
Ранее сообщалось, что летом 2018 года общая площадь лесных пожаров в Якутии достигла почти 1,5 млн га. В Якутии с 6 июля действовал режим ЧС регионального характера. Были возбуждены уголовные дела о халатности, приведшей к пожарам в Намском, Горном, Сунтарском районах.
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