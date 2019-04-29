Два руководителя омской фирмы осуждены за неуплату почти 180 млн рублей налогов

29.04.19 10:16

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд в Омске вынес приговор директору ООО "Лидер" и фактическому руководителю компании по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает прокуратура региона.

Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. "а, б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

"Фигурантам дела, с учетом ранее назначенных им по приговору суда наказаний за совершение мошенничеств и отмывание денежных средств, окончательно назначены длительные сроки лишения свободы - 6 лет 8 месяцев и 4 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, руководители фирмы "Лидер" вносили фиктивные данные в налоговую отчетность, что позволило организации "сэкономить" на уплате налогов в 2012-2016 178,6 млн рублей.

Эту сумму фигуранты дела по решению суда должны будут возместить.