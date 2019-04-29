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29.04.19 12:50

Отец полковника Захарченко приговорен к 4 годам колонии за растрату средств банка МИА

© РИА Новости. Валерий Мельников
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы Виктора Захарченко - отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко, за растрату средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА), передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд приговорил: признать Захарченко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в составе организованной группы в особо крупном размере), и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Оксаны Горюновой.

Бывшему председателю правления МИА Владимиру Корьевкину суд, признав его виновным в совершении аналогичного преступления, назначил наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденным также назначены штрафы: В.Захарченко - 800 тыс. рублей, В.Корьевкину - 900 тыс. рублей.

Согласно приговору, до его вступления в законную силу мера пресечения в виде домашнего ареста обоим фигурантам изменена на заключение под стражу.

При этом суд зачел В.Захарченко и В.Корьевкину время нахождения под стражей с 31 марта и 4 апреля 2017 года по 22 марта 2018 года, соответственно, из расчета - день под арестом за полтора в колонии общего режима и период заключения под домашним арестом - день под домашним арестом за день лишения свободы.

Таким образом, В.Захарченко в колонии осталось провести около двух лет, В.Корьевкину - порядка двух с половиной лет.

Гражданский иск на 12,3 млн рублей, заявленный МИА к подсудимым с учетом предполагаемого ущерба деловой репутации организации, по приговору оставлен без рассмотрения. За банком признано право обратиться с ним в гражданский суд.

По словам адвокатов осужденных, приговор будет обжалован в апелляционном порядке.

Согласно фабуле уголовного дела, В.Захарченко был фиктивно трудоустроен и получал зарплату в должности вице-президента - советника правления МИА, которое возглавлял В.Корьевкин, а затем находящийся в розыске Сергей Гриб.

Сторона обвинения вменила В.Захарченко растрату порядка 4,9 млн рублей МИА, В.Корьевкину - 1,7 млн рублей.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить В.Захарченко наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей, В.Корьевкину - шесть лет колонии общего режима с таким же штрафом.

Подсудимые, которые не признали вину, и их адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.

В.Захарченко и В.Корьевкин были задержаны и отправлены под стражу с санкции суда весной 2017 года. В марте 2018 года по ходатайству следствия столичный Басманный суд изменил обоим меру пресечения на домашний арест.

Сыну В.Захарченко - бывшему врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Д.Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время его дело рассматривает Пресненский суд Москвы. Полицейский заявлял, что отца "взяли в заложники" для давления на него.

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