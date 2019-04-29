Около 60 тыс. свердловских многодетных семей получат налоговый вычет на 6 соток земли

29.04.19 10:38

© РИА Новости. Антон Денисов

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Около 60 тыс. многодетных семей в Свердловской области смогут воспользоваться льготами, которые позволяют уменьшить сумму земельного налога, сообщил начальник отдела налогообложения имущества управления Федеральной налоговой службы России по региону Павел Ваняшин на пресс-конференции в понедельник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге.

"Закон N63-ФЗ предусматривает ряд изменений в порядке исчисления имущественных налогов. Появилась новая категория федеральных льготников - это многодетные родители, имеющие трех и более детей. Порядка 60 тыс. таких плательщиков у нас. В нашей области речи идет о льготе по земельному налогу в виде вычета кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка. Этой льготой может воспользоваться каждый из многодетных родителей", - отметил П.Ваняшкин.

По его словам, льгота с шести соток земельного участка составит примерно 5 тыс. рублей. Данной льготой многодетные семьи смогут воспользоваться начиная с налогового периода 2018 года. Если сведения о многодетных родителях есть у налоговых органов, то льгота будет применяться автоматически.

ФНС начнет рассылать налоговые уведомления в июле почтовыми отправлениями или через личный кабинет налогоплательщика.

Кроме того, согласно закону, многодетным семьям предоставят вычет на 5 кв. м. квартиры или комнаты и на 7 кв. м. жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако в Свердловской области эта льгота появится только с 2020 года.