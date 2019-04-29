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29.04.19 10:45

Крымский винодел Захарьин купил Inkerman International

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
29 апреля. Interfax-Russia.ru - Крымский винодел Валерий Захарьин сконцентрировал 100% Inkerman International AB (Швеция) - головной компании холдинга, в состав которого входят Инкерманский завод марочных вин, хозяйства "Качинский+" и "Агрофирма "Черноморец", обеспечивающие полный цикл производства вина.

"Сделка обсуждалась длительное время, завершилась в среду, 24 апреля. Сумму не буду называть", - сказал В.Захарьин "Интерфаксу" в понедельник.

Inkerman International - международный винодельческий холдинг, образованный в 2011 году, со штаб-квартирой в Стокгольме. По данным РБК, у Hartwall Capital были 40% в холдинге, у украинской "Логос девелопмент" бизнесмена Валерия Шамотия - 40%, остальное - у китайского фонда Pan Chang.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", В.Захарьин является владельцем или совладельцем примерно двух десятков компаний, основной вид деятельности большинства - виноградарство и виноделие. В частности, компания "Дом Захарьиных", по словам ее основателя, является единственным в России владельцем частной коллекции автохтонных сортов винограда Крыма, сейчас она насчитывает 75 сортов.

В.Захарьин сообщил также, что у него с партнерами имеется более 500 га земли, в частности, почти 100 га виноградников.

Инкерманский завод марочных вин основан в 1961 года. В настоящее время предприятие выпускает в среднем 11,5-12 млн бутылок вина в год. Виноградники холдинга общей площадью 3 тыс. га расположены на западном побережье Крыма, в долинах рек Кача, Бельбек и Булганак.

Новый владелец видит перспективы для наращивания объемов производства. "Очень высокий потенциал. Потенциал по всей группе, по мощностям производства - 50-70 млн бутылок в год. Пять лет назад реконструировали и построили новейший завод. Плюс есть сырьевая база, дающая более 20 тыс. тонн винограда в год. Естественно, будем ее наращивать", - сказал В.Захарьин.

Как сообщалось, в январе 2019 года на Инкерманском заводе сменился руководитель. Временно исполняющим обязанности гендиректора предприятия назначена директор по производству завода Лариса Шимчук. Бывший гендиректор завода Сергей Лебедев возглавил винодельческую компанию Alma Valley (Бахчисарайский район, Крым).

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