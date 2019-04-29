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29.04.19 10:48
Более 2,1 тыс. акций состоялось в рамках недели добра в Подмосковье
"На этой неделе добра было выполнено 2136 добрых дел. Самыми весомыми результатами являются более 400 литров крови, сданные участниками акции, потому что у нас есть территории, в которых реально не хватает крови", - приводятся в сообщении слова министра правительства области по социальным коммуникациям Ирины Плещевой.
Отмечается, что больше всего крови сдали в Раменском, Сергиевом Посаде и Шатуре. Передвижные станции доставят эту кровь в те муниципалитеты, где она больше всего нужна.
"Мероприятия по посадке деревьев, уборке мусора тоже очень важны, (...) потому что, благодаря таким акциям, формируется новое культурное сознание с точки зрения экологии, обращения с отходами", - добавила И.Плещева.
Среди мероприятий, состоявшихся в Подмосковье в рамках недели добра с 13 по 24 апреля, были акции по сбору средств для нуждающихся или приютов животных, а также массовые городские акции, в том числе экологические, уроки волонтерства в школах. Участниками акции "Неделя добра в Подмосковье" стали порядка 400 тыс. жителей области.
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